Karting à la prison de Fresnes: le ministre de la Justice lance une "enquête administrative"

Un couloir de la prison de Fresnes, dans le Val-de-Marne, le 3 juillet 2020 ( AFP / JOEL SAGET )

Le ministre de la Justice Eric Dupond-Moretti a annoncé samedi sur Twitter avoir "ordonné une enquête" administrative après l'organisation au sein de la prison de Fresnes d'épreuves inspirées du jeu télévisé "Koh Lanta" au profit d'associations.

Cet évènement, baptisé "Kohlantess", avait eu lieu le 27 juillet au sein de l'établissement du Val-de-Marne, mais une vidéo a été diffusée vendredi, notamment sur Youtube, suscitant aussitôt une vive polémique.

Trois équipes - détenus, surveillants et habitants de Fresnes - s'affrontaient lors d'épreuves variées: questionnaire, karting, mime ou tir à la corde au-dessus d'une piscine.

Le Garde des Sceaux a twitté: "Après les images choquantes de la prison de Fresnes, j'ai immédiatement ordonné une enquête pour que toute la lumière soit faite. La lutte contre la récidive passe par la réinsertion mais certainement pas par le karting!".

Dans la vidéo, Djibril Dramé, organisateur de ce "Koh Lanta des cités" - dont une première édition opposant jeunes et policiers avait eu lieu en juillet dans la ville de Fresnes - précisait que les détenus ayant participé au jeu étaient en détention "pour de courtes peines".

"D'accord, toutes les personnes (détenues) qui sont là le sont pour une bonne raison et la voie de la réinsertion passe par le travail en prison, mais nous avons aussi un devoir de ne pas les mettre de côté et de ne surtout pas oublier qu'ils sont des humains comme vous et comme moi", ajoutait-il.

Le directeur de la prison, Jimmy Delliste, s'était félicité d'un "moment d'engagement fraternel au bénéfice de trois associations", en remerciant les organisateurs.

Samedi, plusieurs élus d'extrême droite ont vivement critiqué l'organisation de ces "activités estivales pour les détenus" à Fresnes. "Pendant ce temps-là, un enfant sur trois ne part pas en vacances par manque de moyens financiers. Les contribuables seront heureux de voir où part leur argent", a tweeté Hélène Laporte, vice-présidente RN de l'Assemblée nationale.

Le député LR Eric Ciotti s'est aussi insurgé: "Nos prisons ne sont pas des colonies de vacances dans lesquelles détenus et gardiens tissent des liens d’amitié".

Plusieurs organisations de policiers ont également réagi négativement, tel le syndicat des cadres de la sécurité intérieure (SCSI-CFDT) jugeant les images "choquantes" et ironisant sur Twitter: "La prison doit favoriser la réinsertion mais doit-elle se transformer en centre de loisirs?".

Cédric Boyer, responsable FO Justice à la prison de Fresnes, a souligné auprès de l'AFP que "la réinsertion passe par la formation professionnelle, le travail, l'école et surtout l'indemnisation des victimes" et que "la prison est un lieu de privation des libertés".

Sollicitée par l'AFP, le ministère a souligné que le Garde des Sceaux s'était "toujours montré favorable à ce que des détenus se voient proposer des activités sportives et culturelles, mais dans le projet tel qu'il avait été présenté n'apparaissaient pas les activités telles qu'elles se sont révélées dans cette vidéo, notamment celle de karting".

Contactés par l'AFP, ni le directeur de la prison, ni l'organisateur du jeu, ni la direction de l'administration pénitentiaire n'ont pu être joints.