Karting à Fresnes: Dupond-Moretti pointe une "initiative du directeur de la prison avec l'organisateur"

Le ministre de la Justice Eric Dupond-Moretti a affirmé mardi que la course de karting organisée à la prison de Fresnes dans le cadre d'épreuves inspirées du jeu "Koh Lanta" était une "initiative du directeur de la prison avec l'organisateur".

"Si j'avais su qu'une compétition de karting était organisée, j'aurais mis un veto très clair (...) Jamais je n'ai été informé", a déclaré le ministre de la Justice devant la presse, lors d'une visite de la prison de Fleury-Mérogis (Essonne).

"Je vais vous dire quelque chose de très simple: pour moi, la prison c'est la sanction et la réinsertion. Dans ces images, il n'y a ni sanction ni réinsertion", a-t-il ajouté, "la prison, elle doit avoir un effet dissuasif".

Le 27 juillet, un évènement baptisé "Kohlantess", avec notamment des épreuves de karting, de mime ou de tir à la corde au-dessus d'une piscine, s'est déroulé dans une cour de la prison de Fresnes (Val-de-Marne).

Le directeur de l'établissement - qui comptait 1.918 détenus pour 1.336 place au 1er juillet - Jimmy Delliste, s'était félicité dans la foulée sur Twitter d'un "moment d'engagement fraternel au bénéfice de trois associations", en remerciant les organisateurs.

Une vidéo de ces compétitions, diffusée vendredi sur Youtube et depuis retirée, a provoqué l'indignation de personnalités de droite et d'extrême droite et entraîné le lancement d'une enquête administrative par le ministère de la Justice.

"Ce que le ministère a su, c'est qu'il y avait une compétition sportive dans laquelle il n'a jamais été question de karting", a poursuivi le garde des Sceaux, lors d'une visite de chantier de l'ex-centre des mineurs à Fleury-Merogis (Essonne), qui accueillera 400 nouveaux détenus majeurs d'ici 2023.

The rehabilitation of the centre will allow for the construction of 400 new places, as part of the government's plan to increase France's prison capacity by 15000. French Justice Minister Eric Dupond-Moretti visits the construction site of the rehabilitation of the former youths inmates' centre at the Fleury-Merogis prison, south of Paris, on August 23, 2022. ( POOL / Emmanuel DUNAND )