Karting à Fresnes: Dupond-Moretti affirme n'avoir "jamais été informé"

En pleine polémique estivale sur une épreuve de karting organisée dans la prison de Fresnes (Val-de-Marne), Eric Dupond-Moretti a affirmé mardi n'en avoir "jamais été informé", pointant une "initiative du directeur de la prison avec l'organisateur".

"Si j'avais su qu'une compétition de karting était organisée, j'aurais mis un veto très clair (...) Jamais je n'ai été informé", a déclaré le ministre de la Justice à la presse, lors de sa visite mardi après-midi d'une autre prison, à Fleury-Merogis (Essonne).

Le 27 juillet, un évènement baptisé "Kohlantess" s'était déroulé dans une cour de l'établissement pénitentiaire de Fresnes (Val-de-Marne). Trois équipes - de détenus, surveillants et habitants de la ville - s'étaient affrontées lors d'épreuves ludiques, de karting, de mime ou encore de tir à la corde au-dessus d'une piscine.

Mais une vidéo de l'évènement diffusée notamment sur Youtube, vendredi, et depuis retirée, a suscité une très vive controverse, venue en particulier de l'extrême droite et de droite, puis le lancement d'une enquête administrative par le ministère de la Justice.

D'après le rapport d'enquête, publié mardi en fin de journée, le choix des activités a été géré "en lien direct entre l'association organisatrice et l'établissement pénitentiaire" et "ni la direction de l'administration pénitentiaire, ni le cabinet du garde des Sceaux n'avaient une connaissance des modalités précises de l'activité +Kohlantess+".

"Si une autorisation de principe de la Chancellerie a bien été donnée s'agissant de cette action, c'est sans en connaître précisément les détails, notamment s'agissant de l'épreuve de karting", ajoute le rapport.

Dans la foulée, le ministre de la Justice a annoncé sur Twitter la publication d'une circulaire pour fixer "les conditions nécessaires à la tenue de projets de réinsertion en prison", désormais "soumis à une validation expresse de la direction de l'administration pénitentiaire".

Jimmy Delliste, le directeur de l'établissement avait loué sur Twitter un "moment d'engagement fraternel au bénéfice de trois associations" et remercié les organisateurs, dans la foulée de l'évènement.

D'après le rapport d'enquête administrative, "la volonté première du directeur de Fresnes, qui reconnaît avoir commis une erreur d'appréciation, était de réaliser une opération caritative basée sur l'effort et les valeurs du sport". Au premier juillet, l'établissement comptait 1.918 détenus pour 1.336 places.

Ce "Koh Lanta des cités" organisé dans la cour de la prison, visait à montrer "un moment d'humanité entre détenus, surveillants et jeunes du quartier", avait expliqué lundi Enzo Angelo Santo, producteur de "Kohlantess", assurant avoir eu l'aval de l'administration et du ministère.

De nombreux événements sportifs ou culturels sont régulièrement organisés dans les prisons.

