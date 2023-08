Karl Toko Ekambi a trouvé une porte de sortie

Le choix de la tranquillité ?

Alors qu’il appartenait toujours à l’Olympique lyonnais, Karl Toko Ekambi va signer en Arabie saoudite. S’il était également sur les tablettes de Fenerbahçe et de Al-Jazira, le joueur camerounais a décidé de rejoindre le club d’Abha, pour un contrat de deux ans. Malgré 114 matchs et 38 buts marqués, les relations entre le joueur et le club rhodanien étaient mauvaises depuis le Final 8 de la Ligue des champions en août 2020 et s’étaient particulièrement dégradées en avril 2022, où il avait été copieusement insulté par son public après un match contre Montpellier. Le joueur de 30 ans avait très mal vécu la situation. « Quand votre photo est partout dans le stade, en grand, que lorsque vous touchez un ballon vous êtes sifflé… C’est dommage parce que je trouve que le club a un peu laissé faire » , avait-il expliqué dans nos colonnes.…

ARL pour SOFOOT.com