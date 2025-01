Karima Delli candidate à la tête des Ecologistes face à Tondelier

L'écologiste Karima Delli le 2 mai 2021 à Loos-en-Gohelle, dans le Pas-de-Calais ( AFP / FRANCOIS LO PRESTI )

L'ex-eurodéputée Karima Delli a annoncé vendredi à La Voix du Nord sa candidature pour diriger les Ecologistes, en promouvant "une ligne poulaire, fiable", face à Marine Tondelier qui brigue un deuxième mandat lors du prochain congrès en avril.

Mme Delli, âgée de 45 ans et actuellement élue au conseil régional des Hauts-de-France aux côtés de Mme Tondelier, plaide pour "redonner toute sa place à l’écologie, aujourd’hui écrabouillée entre le PS et LFI, et attaquée de toute part".

"Nous cultivons une forme d’entre-soi", déplore-t-elle auprès du quotidien régional.

"Or je considère que l’écologie est la nouvelle lutte des classes. Il nous faut une ligne populaire, fiable et promouvoir de réels changements et arrêter de nous regarder le nombril et nous perdre dans des enjeux politiciens", appuie-t-elle.

Alors que Mme Tondelier fait figure de chantre de l'union à gauche au sein du Nouveau front populaire, Mme Delli fustige le manque de "victoires politiques" obtenues par sa concurrente.

"J’aurais aimé qu’on sorte des négociations avec le gouvernement en disant qu’on avait réussi à obtenir le ticket climat qui permettrait aux gens, comme en Allemagne, de voyager en illimité dans les transports en commun pour 29 euros par mois, ce qui est une vraie mesure populaire", fait-elle valoir.

Mme Delli attaque aussi le bilan de Mme Tondelier aux Européennes de 2024, à l'issue desquelles les Ecologistes n'ont obtenu que 5,5%.

"Je considère qu’une veste verte", comme celle qu'arbore régulièrement Mme Tondelier, "ne doit pas masquer les vestes que nous avons prises aux élections", ironise celle qui fut eurodéputée de 2009 à 2024.

Secrétaire nationale des Ecologistes depuis 2022, Mme Tondelier remet son mandat en jeu au printemps, avec un vote attendu du 24 au 26 avril, au terme d'un long processus interne.