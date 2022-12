Karim Rissouli : "Ce match va célébrer l'amitié et l'histoire franco-marocaine"

Fils d'un père marocain et d'une mère française, Karim Rissouli va forcément vivre une demi-finale un peu particulière ce mercredi soir. Entretien avec l'animateur de l'émission C ce soir, aussi proche de Sofiane Boufal que de Dayot Upamecano.

"Dans un coin de ma tête, je me disais que peut-être que ce serait mieux que ce France-Maroc n'ait pas lieu, connaissant les risques politiques que ça allait impliquer, c'est terrible !"

Non, pas du tout, mais j'aurais encore du mal à répondre à la question, sincèrement. Je dirais que j'ai vibré dans les deux cas, mais pas de la même manière. Devant le Maroc, il y avait ce côtéqui a forcément provoqué des émotions nouvelles. J'avais le même sentiment que pendant un match de Coupe de France, quand on a peur que le petit poucet se fasse manger à la fin. C'était presque de la superstition, à tel point que pendant les cinq dernières minutes, j'ai laissé en plan mes quinze potes qui étaient venus à la maison et je suis sorti faire les cent pas dans la rue, je ne pouvais plus regarder. Pour la France, la confiance était supérieure parce que c'était la cinquième qualification en demi-finales que je vivais. Mais à la fin, la joie était tout aussi intense : vivre un France-Maroc à la Coupe du monde, ça devait rester un rêve, et aujourd'hui, c'est bien réel.Je l'avais un peu anticipé, mais ça me rend super triste. Avant les quarts de finale, dans un coin de ma tête, je me disais que peut-être que ce serait mieux que ce France-Maroc n'ait pas lieu, connaissant les risques politiques que ça allait impliquer, c'est terrible ! Finalement, heureusement que c'est arrivé et ça n'empêchera pas Eric Zemmour de faire ses tweets dégueulasses, ni une partie de la France de penser d'abord aux aspects sécuritaires, plutôt que de se demander d'où viennent ces liens avec le Maroc. Parce qu'ils ne viennent pas de nulle part, et ce match est une bonne occasion de raconter l'histoire franco-marocaine. C'est pour ça que j'accepte de parler : je ne veux pas laisser le débat public à celles et ceux qui vont profiter de cette demi-finale pour tenir des discours quasi racistes.