Karim Boudiaf : "Au Qatar, on a l'expérience des gros tournois"

Né en France d'une mère marocaine et d'un père algérien, Karim Boudiaf (32 ans) est depuis 2013 un citoyen du Qatar, pour qui il a joué à 115 reprises. À l'issue d'un long stage en Europe, en Autriche puis en Espagne, le milieu de terrain formé à Nancy a trouvé le temps, avant de rentrer à Doha, de parler de la Coupe du monde, de sa sélection d'adoption et de sa carrière.

Nous avons quitté Doha en juin pour l'Espagne, le temps de jouer contre une équipe nord-irlandaise. Puis nous avons pris la direction de l'Autriche, où les températures sont moins élevées, pour poursuivre notre préparation. Là-bas, on a affronté des clubs comme la Lazio et la Fiorentina, des sélections, dont le Canada et le Chili. Puis, retour en Espagne en octobre, avec toute une série de matchs amicaux face à des équipes latino-américaines (Nicaragua, Guatemala, Honduras, Panama), dont le style de jeu se rapproche de celui de l'Équateur, que nous affronterons au premier tour, et on a bouclé ce programme contre l'Albanie. Évidemment, cinq mois, c'est long. Heureusement, nos familles ont pu venir passer quelques semaines en Autriche avec nous, et j'ai pu rentrer quelques jours à Doha en octobre pour régler quelques affaires. Mais on a hâte de rentrer et de disputer cette Coupe du monde, chez nous.Nos familles, nos proches nous informent. Plus le début de la Coupe du monde approche, plus les gens en parlent. Il va y avoir beaucoup de visiteurs, le Qatar va être au centre du monde pendant un mois. On nous dit qu'il y a beaucoup d'attente, d'impatience, d'excitation. Comme nous sommes loin, que nous sommes dans notre bulle, on ne le mesure pas vraiment. Moi, j'aurais aimé qu'on joue un dernier match amical à Doha, devant nos supporters. Depuis les rencontres de mars contre la Bulgarie (2-1) et la Slovénie (0-0), nous n'avons pas évolué chez nous. La fédération a préféré qu'on soit en Europe, tranquilles, pour nous préparer. Certains de nos matchs amicaux ont eu lieu à huis clos, sans retransmission télévisée. Nous n'avons pas beaucoup vu de journalistes. C'est vrai que nous avons pu travailler dans des conditions parfaites, loin de toute pression.

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com