Karim Benzema manquera le prochain de son équipe pour des raisons personnelles

Le cas Benzema.

Rien ne semble aller en ce moment pour Karim Benzema, de plus en plus critiqué en Arabie saoudite, où son attitude fait débat, alors que son équipe vient de se faire gifler par celle de Cristiano Ronaldo. Difficile, pourtant, de savoir ce qui cloche vraiment avec le Ballon d’or 2022, si ce n’est qu’il ne dispose pas d’un effectif aussi clinquant que d’autres superstars du championnat. Pour ne rien arranger à une situation qui devient de plus en plus problématique, le Français va manquer le prochain match de son équipe, ce week-end face à Al-Taee, après avoir raté les deux derniers entraînements du club. Pas convoqué par Marcelo Gallardo, KB9 aurait même quitté Djeddah pour des raisons personnelles mais encore inconnues, selon la presse locale.…

AL pour SOFOOT.com