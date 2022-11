Karim Benzema, la peur bleue

Sorti sur blessure de l'entraînement samedi soir, l'attaquant du Real Madrid est très incertain pour la suite du Mondial. Les inquiétudes autour de son cas réveillent certains fantômes du passé au-dessus du train bleu.

Un plan B avec Dembélé

Youssouf Fofana, 23 ans, deux sélections et toutes ses dents, a un rêve : jouer un jour avec un Ballon d'or. "", glissait le joueur de l'AS Monaco, samedi après-midi, sur l'estrade de la salle de presse du stade Jassim bin Hamad de Doha. Miracle : dans la foulée de sa conférence de presse, le jeune international a vu débouler Karim Benzema au milieu de ce qui a été son premier entraînement collectif depuis le début du rassemblement. Catastrophe : alors qu'il figurait dans une équipe de titulaires aux côtés d'Antoine Griezmann, Kylian Mbappé et Olivier Giroud, l'attaquant du Real Madrid n'a pas pu aller au bout de la séance et a quitté ses potes en pleine opposition après avoir ressenti une vive douleur au quadriceps gauche. Sans tarder, il est alors, selon les informations deet du, parti passer une IRM et attend actuellement des nouvelles, sa participation au match face à l'Australie, mardi, étant déjà râpée. La gâchette de Terraillon, 26 petites minutes disputées sur la facture depuis un mois, pourrait aussi potentiellement tirer un trait complet sur un Mondial qui débutera officiellement demain tandis que Didier Deschamps a jusqu'à lundi soir, veille du premier plongeon des Bleus, pour rappeler un remplaçant. Qu'on est loin de la nuit d'annonce de la liste, où le sélectionneur avait insisté pour dire qu'il n'y avait pas de quoi se dévorer les ongles. ", affirmait-il le 9 novembre dans l'auditorium de TF1." Tout ça est aujourd'hui rayé des esprits.Ces dernières semaines, Carlo Ancelotti, lui, ne cachait pas ses