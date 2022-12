Karim Benzema et les Bleus, rendez-vous manqués

Plus de quinze ans après sa première sélection, et au lendemain de la Coupe du monde, Karim Benzema a annoncé qu'il prenait sa retraite internationale. La conclusion d'une histoire qui ressemble à un rendez-vous manqué.

Vite dans l'œil du cyclone

, lançait un tout jeune Karim Benzema au micro de TF1, le 28 mars 2007. Moins d'un an après la finale perdue au Mondial 2006, l'attaquant lyonnais étrennait, face à l'Autriche, ce maillot bleu qu'il revêtira 96 fois supplémentaires. Cette soirée printanière, au Stade de France, le Gone la marque aussi avec son premier but en sélection, moins de dix minutes après avoir remplacé Djibril Cissé. Trente-six pions plus tard, plus de quinze ans après ce double dépucelage, le Brondillant a annoncé mettre fin à un mariage qui n'a jamais vraiment fonctionné. Pourtant, un pays entier, encore sonné par la défaite aux tirs au but face à l'Italie, comptait sur lui pour incarner, avec Ribéry, la génération succédant à celle de Zidane, Thuram, Henry, Vieira, Makélélé.Issu de la fameuse génération 1987, il est finalement celui qui a réalisé le plus beau parcours avec les Bleus. Ou le moins moche, question de point de vue. En matière de résultats, son aventure tricolore est une déception immense : éliminé en poules à l'Euro 2008, absent au Mondial 2010 (heureusement), sorti en quarts à l'Euro 2012 et à la Coupe du monde 2014, et crucifié par les Suisses en huitièmes à l'Euro 2021. Le Madrilène n'aura donc jamais joué de demi-finale avec l'équipe de France, elle qui en a disputé trois en six ans. Ce parcours résume finalement bien le rendez-vous manqué entre l'un des meilleurs attaquants français de l'histoire et sa sélection. Comme Éric Cantona, comme David Ginola ou Jean-Pierre Papin. La faute à qui ? Sûrement aux deux. Rapidement pris en grippe par une partie de l'opinion publique pour son look de rappeur, sa tendance à l'exhibitionnisme automobile, ou à certaines frasques maladroites, il a souvent été identifié à la période Knysna 2010. Tournoi auquel il n'a pourtant pas participé.Un peu avant la débandade sud-africaine, il est mis en cause dans l'affaire Zahia, aux côtés de Sidney Govou, Hatem Ben Arfa et Ribéry. Avec son coéquipier bavarois, il est mis en examen pour sollicitation de prostituée mineure. Bien que les deux joueurs aient été relaxés en janvier 2014, cette affaire médiatique, couplée aux… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com