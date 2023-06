Karim Benzema en Arabie saoudite, est-ce vraiment sérieux ?

Alors que Karim Benzema s'est ajouté à la liste des mégatransferts ficelés par l'Arabie saoudite, se pose la question de la viabilité de ce projet monarchique. Tout se règle-t-il à coups de chèques ?

En janvier dernier, sans trop y croire, le monde du football assistait à un changement d’ère particulier. Celui qui envoyait Cristiano Ronaldo à Al-Nassr, en Arabie saoudite. Une arrivée dans le faste et le luxe, annonciatrice d’une fuite des vieux talents mondiaux vers le Moyen-Orient. Car dans le sillage du Portugais, la signature prochaine de Karim Benzema, et probablement celles de Lionel Messi ou Luka Modrić, sont venues entériner ce nouvel ordre footballistique où – encore plus qu’à l’accoutumée – l’argent fait régner sa terrible loi. Mais derrière cette indécence programmée, se cache-t-il vraiment un projet pérenne ? Brève tentative de réponse.

Départ de légende

« Le Real Madrid et notre capitaine Karim Benzema ont trouvé un accord pour mettre fin à sa brillante et inoubliable étape comme joueur de notre club. Le Real Madrid tient à exprimer toute sa gratitude et son affection à celui qui est déjà l’une de nos plus grandes légendes. » Par ce communiqué tout en sobriété, le Real Madrid est venu confirmer une information que la planète attendait sans trop attendre : Karim Benzema s’en va. Une sobriété à l’image du style de jeu de KB9. Celui qui, à 35 ans, a ainsi décidé de prendre le large, une décennie après sa traversée des Pyrénées, pour écrire cette histoire désormais gravée dans le marbre immaculé de la Maison-Blanche. Le chat trop tendre pour chasser selon José Mourinho est devenu lion, garant des succès du plus grand club du monde.…

Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com