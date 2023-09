Karim Benzema devra bien répondre à l’Assemblée nationale

Rattrapé par la patrouille.

Alors qu’il avait d’abord décliné la convocation via ses avocats, selon Le Parisien , Karim Benzema devra bien répondre aux questions de l’Assemblée nationale. Pour rappel, une commission d’enquête sur les défaillances au sein des fédérations françaises de sport a été lancée en juin par la députée écologiste Sabriha Sebaihi, dans le but d’auditionner de nombreux acteurs du sport. Son but est de faire le point sur les nombreux scandales de racisme, corruption, discrimination et violences sexuelles qui ont frappé les différentes fédérations françaises depuis des années.…

AHD pour SOFOOT.com