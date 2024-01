information fournie par So Foot • 24/01/2024 à 11:32

Karim Benzema dément une volonté de départ

« Je suis comme le roi d’un pays pluvieux, riche, mais impuissant. »

Ce mardi, l’AFP rapportait que Karim Benzema aurait demandé à quitter Al-Ittihad, quelques mois seulement après son arrivée. En réponse, son club lui aurait proposé un prêt dans un autre club saoudien, ce qu’aurait refusé l’attaquant français. Auprès de L’Équipe, l’entourage de l’ancien Lyonnais a démenti cette information, « C’est faux, ce sont des inventions des médias parce que Karim ne s’entraîne pas avec l’équipe. On a l’habitude . » Contacté par L’Équipe du soir , l’intéressé a lui-même commenté cette affaire : « C’est totalement faux ! Les médias ne savent plus quoi inventer. Plus c’est gros, mieux c’est. » …

QF pour SOFOOT.com