Karim Benzema de retour en Arabie saoudite

Le Nueve commençait à se faire attendre.

Absent de la reprise d’Al-Ittihad vendredi dernier, Karim Benzema et son bras de fer avec son club avaient fait couler beaucoup d’encre. Si son clan a expliqué que ce « no show » était dû au cyclone Belal, qui l’aurait empêché de quitter l’île Maurice, son lieu de vacances, l’ancien Lyonnais serait bien revenu à Jeddah ce jeudi, selon L’Équipe . Le Ballon d’or 2022 devrait donc reprendre l’entraînement avec ses coéquipiers ce vendredi, alors que son avenir en Arabie saoudite est de plus en plus incertain. Toutefois, son entourage assure qu’il ne bougera pas d’Al-Ittihad cet hiver. Mais il a quand même loupé l’anniversaire de Marcelo Gallardo, son coach adoré !…

LT pour SOFOOT.com