Karim Benzema, complètement à l'est

Parti en Arabie saoudite cet été, Karim Benzema ne s'est pas vraiment fait à ce transfert. Un an seulement après avoir remporté le Ballon d'or, l'ancien attaquant du Real Madrid affiche un niveau de jeu loin de ses standards et une attitude encore plus négative.

Il attendait ses retrouvailles avec Cristiano Ronaldo de pied ferme, mais quand ce dernier a transformé le premier penalty de la rencontre pour permettre à Al-Nassr de recoller face à Al-Ittihad, Karim Benzema n’a pas esquissé le moindre sourire. Coupable d’un geste mal maîtrisé dans sa surface, celui qui a si longtemps accompagné le Portugais lors de leurs années communes au Real Madrid savait qu’il lui offrait ce but sur un plateau d’argent. Ce sera le premier cadeau de la soirée pour Al-Nassr qui n’en demandait pas tant (victoire 2-5) et la dernière action décisive du Nueve . Deux minutes auparavant, il était de la dernière passe pour l’ouverture du score de son équipe, mais se faisait voler la vedette par le buteur, Hamdallah, et ses dribbles chaloupés dans la surface. Derrière, l’avant-centre français n’a été que l’ombre de lui-même, forcé d’admirer son coéquipier de toujours marquer un doublé, devenir le meilleur buteur de l’année civile et prouver une nouvelle fois que l’âge n’a aucun effet sur lui (en tout cas dans un championnat a priori moins exigeant).

…

Par Enzo Leanni pour SOFOOT.com