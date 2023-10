Karim Benzema auteur de deux buts dont un contre son camp en quatre minutes

Loin des polémiques.

Alors que son nom fleurit à nouveau dans les bouches de nombreuses personnalités politiques ces derniers jours, Karim Benzema a surtout fait parler de lui sur le pré ce vendredi soir. Son équipe d’Al-Ittihad se frottait au deuxième du championnat, Al-Taawon, et le Français a littéralement fait la pluie et le beau temps dans cette partie : il a d’abord ouvert le score d’une tête parfaitement placée, avant de relancer l’équipe adverse quatre minutes plus tard… d’un but contre son camp, toujours de la tête.…

AL pour SOFOOT.com