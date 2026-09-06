Karim Benzema à l’OL : mort est le romantisme

Oui, Karim Benzema aurait pu porter le maillot de l’Olympique lyonnais cette saison. Seulement voilà, son contrat d’ambassadeur du championnat saoudien jusqu’en 2030 ne lui a pas permis de revenir à la maison. Un nouveau sale coup orchestré par le foot business.

Les supporters de l’Olympique lyonnais ne devraient pas réserver des vacances en Arabie saoudite. La Kaaba du pèlerinage de La Mecque, le site archéologique d’Al-Ula ou encore la corniche de Djeddah ont beau être des destinations populaires, il n’est pas certains que les pélos du 69 s’y aventurent de sitôt. Et pour cause, le royaume wahhabite vient de briser un de leurs rêves les plus fous : vivre le retour de l’enfant du pays, Karim Benzema, 17 ans après son transfert au Real Madrid.

L’ambassadeur rattrapé par ses fonctions

En juillet dernier, l’OL a tenté de recruter l’attaquant de 38 ans, libre depuis la résiliation de son contrat avec Al-Hilal « d’un commun accord » plus tôt dans l’été. D’après L’Équipe , le Nueve ne cachait pas son enthousiasme à l’idée de revenir jouer pour son club formateur. Blindé aux as depuis ses saisons au Real Madrid et son escapade saoudienne, Benzema était prêt à revenir une saison à Lyon sans être payé, « par amour de l’OL et de sa ville » . Une proposition forcément alléchante pour une direction lyonnaise toujours confrontée à une situation économique délicate. Le business a finalement eu raison de ces possibles étreintes et Karim Benzema ne reviendra pas à Lyon. Le football romantique se mange une énième baffe.…

Par Mathis Blineau-Choëmet pour SOFOOT.com