Karim Belhocine : "La crise fera ressortir les équipes qui ont bien travaillé"

Après une carrière de joueur sinueuse, conclue sur un titre de champion de Belgique, Karim Belhocine, 42 ans, est devenu le coach en vue Outre-Quiévrain. A la tête des Zèbres du Sporting Charleroi, troisième surprise de Jupiler League avant son arrêt, le natif de Vénissieux détaille les bonnes résolutions d'un coach confiné, les clés du management des jeunes en 2020 et revient sur sa rencontre avec Bruno Genesio.

Le football est aujourd'hui très secondaire, mais comme tout le monde, nous devons nous adapter à cette situation inédite. On a réussi à distribuer des vélos et des altères à tous nos joueurs avant le confinement et en Belgique, ils ont le droit de faire du sport autour de chez eux donc on organise une première séance le matin et une deuxième l'après-midi en live avec le staff. On a mis en place ces entraînements de groupe sur Zoom pour que les joueurs puissent se voir, rire ensemble.Je fais surtout beaucoup travailler les analystes vidéos, les pauvres. J'essaie de profiter de la période pour visionner nos rencontres et analyser le rapport entre certains de nos buts et des exercices travaillés à l'entraînement... Je me constitue une vidéothèque dans laquelle je conserve certains principes de jeu. Je veux, par exemple, qu'à la perte du ballon, mes joueurs les plus proches exercent un pressing de 5 secondes, tandis que les autres se réorganisent. Donc je combine des séquences de matchs où nous avons réussi à le faire, où nous l'avons raté, avec des actions d'équipes comme Liverpool. J'aime observer le travail de Klopp, Zidane ou Guardiola pour voir ce que je peux essayer de piocher chez chacun de ces grands entraîneurs. Voilà pour les beaux discours. J'essaie de m'y tenir, mais comme pas mal de monde, je m'ennuie aussi.Les instances ont pris leurs