Karabatic out pour plusieurs mois par Pierre Sarniguet (iDalgo) Nikola Karabatic sera absent des terrains de handball pour plusieurs mois. Samedi, le multiple médaillé avec l'Equipe de France était sorti du terrain visiblement touché au genou droit. Après examens, cette blessure s'est révélée plus grave que prévue puisque c'est le ligament croisé du genou qui est rompu. Cette blessure va donc éloigner le demi-centre des terrains sur une longue période qui devrait le priver du "Final 4" en Ligue des champions fin décembre mais aussi de la prochaine coupe du monde en Egypte dans la seconde moitié de janvier. A 36 ans, Nikola Karabatic possède l'un des plus beaux palmarès du sport français avec pas moins de deux titres olympiques et quatre titres mondiaux.

