Kanye West et la Curva Nord de l’Inter, une connexion (in)attendue

Le vendredi 9 février 2024, Kanye West sortait son dix-septième album intitulé Vultures 1 . Un retour sur le devant de la scène pour l’un des doyens du rap américain qui a déclaré sa flamme au football, à l'Inter et surtout à l’univers des ultras sur deux titres.

« Stars » et « Carnival », tels sont les deux titres pour lesquels Kanye West a décidé de faire appel à la Curva Nord de l’Inter. Si la présence des supporters nerazzurri se veut discrète sur le premier morceau cité, elle se fait en revanche entendre dès l’introduction pour le second (qui aurait dû s’intituler « Hoolygans », initialement) avec un chant repris en chœur par plus d’une centaine d’ultras milanais. Pour les paroles, on repassera : « Go, Go, Go ! Sa fellation est si bonne qu’elle figure au tableau d’honneur. Elle chevauche ma bite comme à un carnaval. J’ai fait l’impossible. »

Mais alors, comment l’ancien compagnon de Kim Kardashian est-il tombé sous le charme de la culture ultra ? Pour tout comprendre, il faut remonter au 7 octobre 2023. Kanye West est alors en Italie, et passe du bon temps avec son fils Saint. Amatrice de sport, sa progéniture souhaite assister à un match de Serie A. Ça tombe bien, les West sont accompagnés de Richard Santoro : l’un des (très) nombreux conseillers artistiques du Ye, mais avant tout véritable fan de l’Inter devant l’éternel.…

