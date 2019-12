Kanté, au tapis

Engagé dans des poursuites contre son ancien conseiller en image, N'Golo Kanté trempe actuellement dans une drôle d'affaire où le rythme des révélations conjuguées de L'Équipe et Médiapart en dit probablement autant sur le cas en lui-même que sur la gangrène du milieu du football : les arnaqueurs. Tentative de résumé.

Le gros lot pour les Bleus

On l'appelait "". Autrement dit, un coup de force politique : quarante-cinq minutes d'une démonstration d'habileté en pleine cité du Val d'Oise, à serrer des pognes, à invectiver des mères, à embrasser des bébés. Une masterclass en communication comme Jean-Marie Le Pen en avait l'habitude en ces temps-là, c'est-à-dire le milieu des années 2000. Le lieu : la dalle d'Argenteuil. Là même où Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, avait ciblé deux ans plus tôt la "racaille", prélude à l'épisode du karcher. Alors ce 6 avril 2007, au cœur de la campagne présidentielle, le châtelain de Montretout a organisé un véritable putsch. Il n'a pas prévenu la populace, mais rameuté une nuée de journalistes, principalement pour dire ceci face caméra : "" En réalité, lui n'a rien fait d'autre que le spectacle.La tête pensante de l'opération, c'est Farid Smahi, ancien conseiller FN en île-de-France, anti-sioniste revendiqué. Le rabatteur du public - il le réfutera plus tard -, c'est Nouari Khiari, un ami au parcours trouble, homme d'affaires d'origine algérienne, entrepreneur. Son pedigree de l'époque ? Il est connu sous le pseudonyme d'"Abdelnour" dans les milieux islamistes radicaux - ça aussi, il le niera - pour ses violentes diatribes contre l'État d'Israël, est un proche de Dieudonné et d'Alain Soral, et a été interpellé et poursuivi en avril 2005 pour "". Non condamné. Mais joli CV. Et sur lequel, jusqu'au mardi 26 novembre dernier, on pouvait trouver cette ligne de plus : "". Car voilà le genre d'olibrius avec qui, depuis juillet 2016, le Français faisait affaire. Et vu le profil, on se demande