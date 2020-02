Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kansas City remporte le Superbowl Reuters • 03/02/2020 à 11:15









Kansas City remporte le Superbowl par Matthieu Cointe (iDalgo) Cinquante ans après son premier sacre, Kansas City est de nouveau champion de NFL. Les Chiefs se sont imposés dans le Superbowl LIV face aux 49ers (31-20) cette nuit à Miami, et succèdent aux Patriots de Tom Brady. Mis en échec durant trois quarts temps, Kansas City a retourné la situation pour coller un 21-0 dans le dernier acte. Grand artisan de la victoire de son équipe, Patrick Mahomes est devenu le deuxième plus jeune quaterback de l'histoire à soulever le trophée Vince-Lombardi. La star de 24 ans termine la rencontre avec 286 yards parcourus au lancer (78,1% de réussite). San Francisco n'ajoutera pas un sixième titre à son palmarès pour égaler le record détenu par New England et Pittsburgh.

