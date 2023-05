Kang sur la section féminine de l’OL : « La gestion sera désormais bien séparée »

À Kang les grands manœuvres ?

Après le départ de Jean-Michel Aulas, c’est maintenant le processus de vente de la section féminine de l’OL à Michele Kang qui a été officialisé mardi soir par le biais d’un communiqué. Dans une interview pour le journal L’Équipe , la femme d’affaires américaine confirme d’ailleurs une indépendance de la section féminine de l’Olympique lyonnais vis-à-vis de la structure masculine : « La gestion sera désormais bien séparée. On va évidemment continuer à utiliser les infrastructures, puisqu’elles sont formidables à Lyon. Et on va réfléchir intelligemment au départ à ce que l’on peut partager ou non. Mais au fur et à mesure, on va créer des services qui seront dédiés au football féminin », a affirmé la femme de 63 ans . …

MLM pour SOFOOT.com