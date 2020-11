Kang-in Lee, le gros bang de Valence

Malgré une intersaison délicate à gérer, le FC Valence peut compter sur quelques éléments pour sourire. Notamment un : Kang-in Lee, qui est en train de s'imposer comme la plus belle promesse du club.

Incheon, émission télé et rencontre avec Ji-sung Park

Malgré le soleil, la mer et la plage, tout n'est pas rose à Valence. En cette période de pandémie, l'Espagne reste plongée dans l'inconnu avec un état d'urgence de six mois, entré en vigueur depuis le début de la semaine. Sur le plan sportif, le FC Valence, club le plus prestigieux de la communauté autonome, vit un début de saison 2020-2021 contrasté en Liga : quatrième meilleure attaque du championnat avec onze buts marqués, mais aussi antépénultième défense avec treize buts encaissés. Pourtant, une lumière attire l'attention au milieu de ce décor : Kang-in Lee, numéro 20 des, de plus en plus influent au sein d'un collectif qui fait confiance à La Paterna, son historique centre de formation. Cela tombe bien : Kang-in sort de ce moule.Mais comment un garçon d'origine sud-coréenne est-il parvenu à rejoindre la pépinière du FC Valence ? La réponse se trouve entre un consensus familial et un talent hors du commun rapidement médiatisé. À Incheon, l'enfant Lee, déjà Lire la suite de l'article sur SoFoot.com