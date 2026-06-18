Kane roi des penaltys
Le King mérite sa couronne. Buteur sur penalty en deux temps (le peno a dû être retiré car Dominik Livaković n’avait pas les pieds sur sa ligne, NDLR) dès l’entame du choc entre l’Angleterre et la Croatie, Harry Kane a ouvert son compteur de buts lors de cette Coupe du monde et parfaitement lancé les Three Lions ce mercredi soir. Une réalisation aussi symbolique qu’historique puisque le capitaine anglais vient littéralement d’établir un nouveau record.
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