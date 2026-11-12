Kane montre son ballon d'or et l'Angleterre ses muscles devant la Croatie

Angleterre 2-1 Croatie

Buts : Rodgers (24 e ) et Kane (S.P. 64 e ) pour les Three Lions // Sučić (59 e ) pour les Vatreni.

Perfect night . Deux mois après avoir infligé à la Croatie la pire défaite de son histoire, la Perfide Albion a été tout aussi juste avec l’équipe Kockasti (2-0) . À Wembley, la soirée a été presque parfaite. Parfaite d’abord pour Harry Kane, qui fêtait sa 126e sélection avec les Three Lions , un record. Le Ballon d’or a exhibé son trophée, devant un Luka Modrić visiblement ébahi. Un grand tifo à son effigie a accompagné l’entrée des 22 acteurs. Sur le terrain, le guy du Bayern Munich a offert une superbe transversale, à l’origine du premier but de Morgan Rogers (1-0, 24 e ) .…

UL pour SOFOOT.com