Kamala Harris, au défi d'imprimer sa propre marque sur la campagne

Propulsée sur le devant de la scène après avoir vécu des années dans l'ombre de Joe Biden, Kamala Harris n'a que quelques semaines pour imprimer sa marque face à un Donald Trump fort du soutien ardent de son parti.

La quinquagénaire, qui remplace le président démocrate au pied levé après son retrait en catastrophe de la course, fait face à une équation extrêmement délicate.

Comment ne pas renier le bilan du dirigeant, à la cote de popularité anémique, tout en insufflant un nouveau souffle à la campagne?

Lors de ses deux premiers événements de campagne, lundi dans le Delaware puis mardi dans le Wisconsin, la vice-présidente a cherché à se livrer à ce délicat exercice d'équilibriste.

Après avoir rendu par deux fois hommage à l'héritage "incroyable" de Joe Biden, la candidate de 59 ans a dévoilé les principaux axes de sa campagne, plaçant la question du droit à l'avortement au coeur de son opération.

Vice President Kamala Harris is highlighting her law enforcement background as she takes on Donald Trump for the White House ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )