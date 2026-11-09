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Kalulu du rassemblement des Bleus
information fournie par So Foot 09/11/2026 à 12:08

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Kalulu du rassemblement des Bleus

Kalulu du rassemblement des Bleus

Pierre qui ne roule plus n’amasse plus mousse. Zinédine Zidane et la France vont devoir faire sans Pierre Kalulu lors de cette trêve . Le défenseur aux cinq sélections, titulaire contre l’Italie et en Belgique en début de saison, est blessé. Le motif, relaté par la FFF, est le suivant : une lésion aux ischios de la jambe gauche. Ce dimanche, le joueur de 26 piges avait pourtant disputé l’intégralité de la rencontre de Serie A face à la Fiorentina (2-2).

Le nom de son remplaçant pas encore dévoilé

Le nom de son remplaçant devrait être dévoilé dans la journée. Kalulu, de son côté, passera donc les deux prochaines semaines à Turin, alors que la France croise le fer en Italie, ce jeudi (coup d’envoi à 20 h 45) et accueille la Turquie, ce dimanche à Bordeaux (coup d’envoi aussi à 20h45). Dans la liste actuelle de ZZ, Malo Gusto est le seul latéral droit de métier. Puisque Jules Koundé est également forfait, cette trêve pourrait être l’occasion de voir Warren Zaïre-Emery à droite. Les lynx en rêvent.…

UL pour SOFOOT.com

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