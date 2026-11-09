Kalulu du rassemblement des Bleus

Pierre qui ne roule plus n’amasse plus mousse. Zinédine Zidane et la France vont devoir faire sans Pierre Kalulu lors de cette trêve . Le défenseur aux cinq sélections, titulaire contre l’Italie et en Belgique en début de saison, est blessé. Le motif, relaté par la FFF, est le suivant : une lésion aux ischios de la jambe gauche. Ce dimanche, le joueur de 26 piges avait pourtant disputé l’intégralité de la rencontre de Serie A face à la Fiorentina (2-2).

Le nom de son remplaçant pas encore dévoilé

Le nom de son remplaçant devrait être dévoilé dans la journée. Kalulu, de son côté, passera donc les deux prochaines semaines à Turin, alors que la France croise le fer en Italie, ce jeudi (coup d’envoi à 20 h 45) et accueille la Turquie, ce dimanche à Bordeaux (coup d’envoi aussi à 20h45). Dans la liste actuelle de ZZ, Malo Gusto est le seul latéral droit de métier. Puisque Jules Koundé est également forfait, cette trêve pourrait être l’occasion de voir Warren Zaïre-Emery à droite. Les lynx en rêvent.…

UL pour SOFOOT.com