Kai Havertz, propre comme un faux neuf

Brillant lors du derby londonien où Arsenal a humilié Chelsea (5-0), Kai Havertz a sublimé son jeu et celui de ses coéquipiers depuis son repositionnement à l'avant de l'attaque des Gunners. Une mue inenvisageable il y a encore quelques mois, lorsque son rôle au sein de l'entrejeu pouvait bloquer certains partenaires. Et voilà comment Arsenal s'est refait un neuf.

Cela faisait trois semaines que son nom n’apparaissait plus sur le tableau d’affichage. Une disette symptomatique d’un joueur en quête de repères depuis son arrivé à Arsenal à l’été 2023. Ce lundi soir, Kai Havertz a donc corrigé le tir en inscrivant un doublé contre son ancienne équipe (5-0) et offert un bol d’air aux Gunners qui conservent la tête du championnat. Au-delà de sa performance, l’Allemand continue de prouver que son équipe peut s’en sortir sans numéro 9 de métier, puisque lui, l’offensif polymorphe, rempli parfaitement ce rôle.

Kai version 2019

Impliqué sur les trois premiers buts de la soirée, Havertz a déroulé sa partition tout en technique et en puissance. Comme un lointain souvenir de ses débuts au Bayer Leverkusen, il était tantôt en décrochage, tantôt passeur, et surtout scoreur. Son doublé en moins de dix minutes est en la parfaite illustration : un premier but inscrit en prenant de vitesse Benoit Badiashile et Marc Cucurella (57 e ), un second d’un touché somptueux dont lui seul a le secret (65 e ). Affronter son ancien club n’est pourtant jamais facile, notamment lorsque vous avez soulevé le plus beau des trophées avec celui-ci. Mais là n’était pas la question pour le natif d’Aix-la-Chapelle, qui savait où se placer pour aider ses partenaires et avec qui communiquer pour enfoncer le clou et remporter une victoire historique dans ce derby du Nord-Ouest londonien. « Pour un numéro 9, marquer deux buts comme il l’a fait, c’est une grande contribution. Je suis sûr qu’il est très, très heureux », confiait son coach Mikel Arteta après la rencontre, fier de sa trouvaille.…

Par Allan Doisneau pour SOFOOT.com