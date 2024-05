Kai Havertz prêt à supporter Tottenham face à Manchester City

Après avoir joué à Chelsea, il n’est pas à un club londonien près.

En marge de la rencontre en Tottenham et Manchester City prévue ce mardi, l’attaquant d’Arsenal Kai Havertz a bien fait comprendre qu’il regarderait ce match avec attention, déclarant à Sky Sports qu’il serait « le plus grand fan de Tottenham ». Au-delà des rivalités qu’entretiennent les deux clubs londoniens, une victoire des Spurs offrirait le titre de champion d’Angleterre à Arsenal. Le coach, Mikel Arteta, est également conscient de l’importance du match entre Tottenham et City. « Mon expérience dans ce championnat est que n’importe quelle équipe peut battre n’importe quelle équipe , a récemment rappelé le technicien espagnol. J’ai vécu plusieurs scénarios lors de la dernière journée et n ous savons que nous avons besoin d’un résultat de Tottenham face à City. » …

