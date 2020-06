Kai Havertz, l'homme qui ne ressent pas la pression

Alors que le Bayern se déplace sur la pelouse du Bayer Leverkusen, ce samedi, l'ogre bavarois devra se méfier de celui qu'il espère voir endosser sa tunique la saison prochaine : Kai Havertz. À presque 21 ans, le petit génie du Werkself a déjà quatre saisons pleines en Bundesliga et tourne à plein régime en ce moment (6 buts sur ses 5 derniers matchs). Le fruit d'un don de caractère inestimable - l'absence de pression -, de longues années d'une double vie entre le lycée et les pelouses ainsi que d'une récente remise en question.

Bayer 04Bayern 15h30 Bundesliga Diffusion sur

Michael Ballack. Mesut Özil. Toni Kroos. Trois tauliers de l'histoire récente de la, qui ont chacun disputé (voire remporté) une finale de Coupe du monde. Alors quand le patronyme de Kai Havertz se retrouve associé à l'un ou à l'autre de ces poids lourds, la comparaison semble peser une tonne. Et pour cause : on ne demande pas seulement au natif d'Aix-la-Chapelle d'être un futur grand. On lui demande d'être un mix entre l'ancien pilier de Chelsea, le meneur de jeu d'Arsenal et le chef d'orchestre du Real Madrid. D'être l'eau, le feu et la terre. D'agglomérer un mélange de polyvalence, de puissance de frappe, de lecture et de vision du jeu, de délicatesse, de toucher de balle, d'amour de la passe, de maîtrise du tempo et bien plus encore. Et le comble, c'est que