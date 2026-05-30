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Kai Havertz égale Lionel Messi
information fournie par So Foot 30/05/2026 à 20:34

Kai Havertz égale Lionel Messi

Kai Havertz égale Lionel Messi

Clutch. Kai Havertz a mis Arsenal sur de bons rails en ouvrant le score dès la sixième minute de jeu en finale de la Ligue des champions contre le PSG. L’Allemand n’en est pas à son coup d’essai : il avait déjà marqué le but du sacre pour Chelsea, en 2021 , contre Manchester City. Marquer lors de deux finales de Ligue des champions n’est pas donné à tout le monde. Récemment, Sergio Ramos l’a fait (2014, 2016), comme Lionel Messi (2009, 2011), Cristiano Ronaldo (2008, 2014, 2017) ou Samuel Eto’o (2006, 2009).

Spécificité particulière : Kai Havertz l’a fait avec deux clubs différents. Seuls CR7 (Manchester United et Real), Mario Mandžukić (Bayern et Juventus) et Velibor Vasovic (Partizan et Ajax) en ont fait de même. À noter, enfin, qu’avec deux buts en finale de C1, Havertz est désormais à hauteur de Messi, Ronaldo Nazário, Pippo Inzaghi , Hernán Crespo, Diego Milito, Raúl, Marco van Basten, Johan Cruyff ou encore Bobby Charlton.…

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