Kadidiatou Diani fait ses adieux au PSG

Il existe encore un monde où le PSG ne peut pas lutter.

Ce vendredi, sur son compte Instagram, Kadidiatou Diani a officialisé son départ du PSG, après six années de bons et loyaux services. « J’ai grandi avec le club, avec humilité et détermination. Ce qui nous a permis notamment de remporter un titre de championne de France et de deux Coupe de France. Bien que je ressens une grande tristesse en annonçant mon départ, je souhaite exprimer ma gratitude au PSG pour les moments inoubliables vécus avec le staff et tous les employés », confie l’internationale française dans une lettre.…

AL pour SOFOOT.com