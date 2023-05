Kadi Diani, Sonia Bompastor et Jean-Michel Aulas honorés lors des Trophées de la D1 Arkéma

And the winner is…

La cérémonie des Trophées de la D1 Arkéma a sacré Kadidiatou Diani ce lundi. L’attaquante du PSG, encore plus indispensable à son équipe du fait de la blessure de Marie-Antoinette Katoto, a reçu le prix de meilleure joueuse du championnat des mains du chanteur Benjamin Biolay. Sa coéquipière Lieke Martens a remporté la récompense du plus beau but de la saison, mais l’OL n’est pas en reste puisque Christiane Endler (meilleure gardienne) et Sonia Bompastor (meilleure entraîneure) sont aussi reparties avec un trophée.…

QB pour SOFOOT.com