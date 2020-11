Kadewere, le rêve à moitié plein

Pas forcément brillant, l'OL a remporté le derby face à Saint-Étienne, ce dimanche soir (2-1), grâce à un seul homme : Tino Kadewere, auteur d'un doublé dont il avait rêvé plus tôt dans la semaine. Pourtant remplaçant au coup d'envoi, l'attaquant zimbabwéen a inscrit deux magnifiques buts qui permettent à Lyon de pouvoir se regarder dans la glace ce lundi. La Ligue 1 est désormais avertie, la fusée Kadewere est lancée.

Lyon brise le rêve des Verts, Kadewere réalise le sien

17 minutes, 2 gourmandises

Il est trop tôt pour savoir ce dont Tino Kadewere va rêver dans la nuit du dimanche 8 au lundi 9 novembre 2020. A priori, il ne devrait pas y avoir trop de cauchemars, mais il est certain que les supporters lyonnais vont désormais prêter attention aux phases de sommeil de leur attaquant acheté 15 millions d'euros au Havre l'hiver dernier. Pourquoi ? Parce que le joueur de l'OL a annoncé, surce dimanche matin, ce qu'il avait vu plus tôt dans la semaine : "".Entré en jeu à la 57minute à la place de Moussa Dembélé et alors que Saint-Étienne menait au score, Kadewere avait alors 33 minutes pour réaliser son rêve. Il lui en a fallu 17 pour plier l'affaire et faire mordre l'oreiller à la défense stéphanoise. Les rabat-joies diront qu'il n'a eu qu'à pousser le ballon au fond des filets sur le centre de Maxwel Cornet pour l'égalisation ; les esthètes salueront l'appel de balle, la facilité à se démarquer et la délicatesse de la talonnade fatale (1-1, 65). Le deuxième but, lui, mérite un roman. Sur une nouvelle passe parfaite de Cornet en première intention le long de la ligne de touche, Tino décidait d'appuyer sur l'accélérateur. Un coup de rein pour esquiver Mahdi Camara, puis des choses que des enfants ne devraient pas avoir le droit de voir sans l'accord de leurs parents. Le pauvre Harold Moukoudi, son ancien coéquipier au Havre, réalisait alors un fantasme du Français moyen : être spectateur d'un match de foot en 2020. La fin du show ? Un subtil extérieur du droit dans un angle fermé et alors que Jessy Moulin avait naïvement anticipé un centre (2-1, 74). Lire la suite de l'article sur SoFoot.com