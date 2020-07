So Foot • 04/07/2020 à 06:00

Juventus, un chasseur sachant chasser

C'est un fait, la Juventus ne joue pas bien. Pourtant, les potes de Cristiano Ronaldo sont revenus du confinement pour tout emporter sur leur passage. Comme ils le font chaque année depuis 2012 au moment où le sprint final démarre. Et cette fois-ci, c'est la Lazio qui devrait faire les frais de la Vieille Dame.

Juventus Torino le 04/07/2020 à 17:15 Serie A Diffusion sur

Les années paires pour s'amuser

12 décembre 2010. La Juventus n'est pas encore devenue cette bête insensible et cruelle qui refuse de prêter le trophée de champion d'Italie à ses homologues. Pire, la Vieille Dame court toujours après un succès en Serie A après son passage au purgatoire de la deuxième division en 2006-2007. Seconde du championnat après son succès face à la Lazio lors de la 16journée (2-1), la Juventus pense alors que c'est la bonne année pour revenir sur le devant de la scène. Sauf que, comme l'année précédente où elle était troisième à mi-parcours, l'équipe coachée par Luigi Delneri se rate dans le sprint final et termine la saison à une anonyme 7place. L'Italie ne le sait pas encore, mais elle dità une Juventus humaine qui sera remplacée par une Vieille Dame robotique et sans sentiments qui aime laisser de l'espoir à sa proie avant de l'engloutir sans pitié à la fin.La première proie de la Juventus se nomme l'AC Milan. Lire la suite de l'article sur SoFoot.com