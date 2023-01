Juventus : Remettre Chiesa au centre du village

Buteur jeudi soir en Coupe d'Italie face à Monza (2-1), Federico Chiesa a une nouvelle fois montré qu'il était indispensable à cette Juventus, lui qui retrouve peu à peu ses sensations après une absence de plus de dix mois. Un retour au top niveau pour l'ailier droit italien qui s'impose comme la tête d'affiche de cette Vieille Dame en pleine reconstruction.

378 jours. Voilà à quand remontait le dernier but de Federico Chiesa. Une éternité pour l'ailier italien qui s'explique par sa terrible rupture des ligaments croisés, qui l'a éloigné des terrains pendant plus de dix mois :, a ainsi réagit le numéro 7 turinois après son fabuleux but jeudi synonyme de qualification en quarts de finale de la Coupe d'Italie . De retour sur les pelouses verdoyantes italiennes le 6 novembre dernier, Chiesa ne cesse de monter en puissance depuis, en enchaînant les entrées fracassantes. En effet, l'ancien florentin doit se contenter d'entrées en jeu et n'a été titulaire uniquement face au Napoli (1-5) . Suffisant pour faire des différences et apporter un second souffle à cette Vieille Dame.

Enjoy the @federicochiesa golazo #CoppaItaliaFrecciarossa pic.twitter.com/GtMPJcjqEG

— Lega Serie A (@SerieA_EN) January 20, 2023, déclarait Massimiliano Allegri après la victoire face à l'Udinese (1-0) . Justement, face au club frioulan, le fils d'Enrico a réalisé une entrée fracassante à l'heure de jeu. Alors que la Juve dominait sans parvenir à trouver la faille, le prince Federico a fait la différence sur une action de grande classe : appel dans le dos de la défense, contrôle de la… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com