Juventus: le champion d'Italie inquiète en défense

Hyper friable en défense actuellement (neuf buts encaissés en trois matchs) et sujette à des sautes de concentration alors que son titre de champion ne fait plus guère de doutes, la Juventus ne semble pas aussi sereine qu'habituellement. Des doutes simplement passagers, ou solidement ancrés ?

Juventus Lazio le 20/07/2020 à 21:45 Serie A

Vidéo

La statistique est difficile à déceler, mais elle dit quelque chose de la Juventus d'aujourd'hui. La dernière fois que la Vieille Dame avait encaissé neuf buts sur trois matchs consécutifs toutes compétitions confondues, c'était il y a plus d'une décennie. À l'époque, les Turinois ne roulaient pas sur la Serie A comme ces dernières années (elle était alors plutôt la propriété de l'Inter), et Ciro Ferrara se trouvait aux manettes d'un bolide trop gros pour lui. David Trezeguet faisait encore kiffer la Botte, le duo de Fabio Grosso-Cannavaro composait la gauche de l'arrière-garde, et Diego devait devenir le nouveau frisson du football mondial. C'était fin 2009, et la Vieille Dame se faisait pulvériser par le Bayern Munich (4-1, en phase de poules de Ligue des champions), par Bari (3-1, à l'extérieur) et par Catane (2-1, à domicile) en l'espace de douze jours.