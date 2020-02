Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Juventus - Inter et quatre autres matchs reportés en Serie A Reuters • 29/02/2020 à 15:45









Juventus - Inter et quatre autres matchs reportés en Serie A par Matthieu Cointe (iDalgo) L'une des rencontres les plus attendues de la saison en Serie A n'aura pas lieu ce dimanche. La Ligue de Football Italienne a annoncé que Juventus - Inter Milan, choc de la 26e journée de championnat, est reporté au 13 mai à cause de l'épidémie de coronavirus qui touche le pays. La semaine dernière, Antonio Conte et ses hommes n'ont déjà pas pu disputer leur match face à la Sampdoria pour la même raison. Ils sont 3es au classement, à 6 longueurs de la Juve avec un match en retard. Quatre autres rencontres sont concernées ce week-end. AC Milan-Genoa, Parme-Spal, Sassuolo-Brescia et Udinese-Fiorentina. Toutes devaient se jouer à huis-clos mais sont finalement reportées au 13 mai. En conséquence, la finale de la Coupe d'Italie qui devait se jouer à cette date est déplacée au 20 mai.

