Juventus : Federico Gatti, le maçon qui met pression

C’est un beau roman, c’est une belle histoire : celle de Federico Gatti. Arrivé cet été à la Juve, le défenseur italien s’est rapidement imposé comme une valeur sûre de l’arrière-garde piémontaise. Mais le néo-international italien a bourlingué, connu les divisions amateurs et a même été maçon. Started from the bâtiment...

Le parcours de Federico Gatti n’a rien d’un long fleuve tranquille, et pourrait bien inspirer les amateurs de vidéos de motivation. Pourtant, tout commençait sur de bonnes bases. À 6 ans, Federico parvient à rejoindre les équipes de jeunes de son club de cœur (et celui de sa famille au préalable), le Torino. Oui mais voilà, au moment de passer sur les grands terrains, le Piémontais se voit recaler et n’intégrera pas le centre de formation. Première désillusion. Alors âgé de 14 printemps, le gamin rebondit à Alessandria. Mais nouvel échec et deux ans après son arrivée, il se voit contraint d’enchaîner les prêts dans les divisions régionales : Pavarolo (2014-2016, 2017-2018) et Saluzzo (2016-2017). Face au mur, le monde professionnel semble très loin, mais le natif de Rivoli ne désespère pas : « J’ai vécu de bonnes choses, aussi des mauvaises, mais tout m’a aidé à grandir. Je tiens à remercier les personnes qui n’ont pas cru en moi, vous m’avez donné une force supplémentaire. »

Peintre la journée, footeux le soir

L’adolescent fait face à ses premiers échecs, bourlinguant dans les divisions régionales. Un an avant sa majorité, il se retrouve contraint d’arrêter l’école et enchaîne les petits boulots, d’épicier à maçon. « Cela n’a jamais été simple pour lui, il a vécu plusieurs épisodes compliqués, mais a toujours été confiant. Il n’a jamais baissé les bras » , rappelle son géniteur Ludovico chez KickOff Frosinone. Néanmoins, si le gamin arrive lessivé de sa journée de boulot passé sur un échafaudage à manier le burin, il assure sur le terrain. Si bien que lors de son deuxième prêt à Pavarolo, Federico attire les convoitises. À l’été 2018, il s’engage avec Verbania qui évolue en Eccellenza, la cinquième division italienne. Sous les ordres de Roberto Frino, le fan du Torino continue sur sa lancée, mais doit toujours enchaîner les petits boulots : « C’était un bon joueur, mais nous n’avions pas de garanties sur son potentiel. Il ne gagnait pas grand-chose, nous étions un club modeste. Alors à côté, il travaillait, je crois qu’il faisait peintre au moment où j’étais au club »

Par Tristan Pubert pour SOFOOT.com