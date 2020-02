Juve, y a du mou dans le milieu

Apathique en première période, plus volontaire, mais peu créative après la pause, la Vieille Dame a livré une prestation quasiment vide de frisson ce mercredi au parc OL. La faute, en grande partie, à un entrejeu encore une fois en manque cruel d'imagination et de mobilité.

Pjani? désaccordé

À la demi-heure de jeu, Bentancur défendait comme un CM2 dans la cour de récré pour laisser Aouar centrer et Tousart briser la glace.

Lyon enrhume la Juventus

On savait la machine chancelante. Bizarrement programmée. Cette saison, le super calculateur turinois a tendance à bugger. Lyon, exemplaire de solidarité collective ce mercredi, l'a une fois de plus prouvé au Parc OL. Notamment en s'attaquant au processeur central des Piémontais, leur milieu de terrain, qui a parfois tendance à déconner cette saison comme un logiciel d'exploitation sorti tout droit des années 1990.N'ayons pas peur des mots, la Juve a été toute petite ce mercredi. Sa première mi-temps fut notamment d'une indigence coupable, lesévoluant à un rythme et une intensité un bon cran en dessous des gars de Rudi Garcia. L'ouverture du score lyonnaise, certes facilitée par l'éphémère sortie de De Ligt, parti s'enturbanner la tête, en atteste :à la demi-heure de jeu, Bentancur défendait comme un CM2 dans la cour de récré pour laisser Aouar centrer et Tousart briser la glace. La chose, néanmoins, n'est pas forcément rédhibitoire lorsqu'on maîtrise sa partition technique, mais voilà une qualité qu'on observe trop épisodiquement ces derniers temps à Turin. À ce petit jeu-là, tout le monde est évidemment coupable, même si un secteur attire évidemment un peu plus l'attention : le milieu de terrain. Face à l'OL, Bentancur a multiplié les maladresses et les mauvais choix, tandis que Pjani?, plombé par une animation déficiente devant lui, a joué beaucoup trop latéral. Rabiot, lui, s'est ratatiné sur lui-même, gâchant d'une passe tardive un contre prometteur en début de rencontre, avant d'enchaîner les transmissions peu audacieuses, souvent en retrait.Tout ça était trop lisible, trop prévisible, pour un OL positionné en 3-5-2, une formation qui casse décidément les bonbons aux, déjà battus