Juve-Inter : le bon Conte fait les bons ennemis

De retour à l'Allianz Stadium pour la première fois depuis son départ fracassant de la Juventus, Antonio Conte cristallise presque à lui seul la tension extrême qui enveloppera ce derby d'Italie. Un sommet qui convoque à la fois de nombreuses opportunités comme son lot de dangers pour l'Inter, à la lutte pour le Scudetto.

Juventus TurinInter Milan le 01/03/2020 à 20:45 Serie A Diffusion sur

Inter de promesses

Ils ne s'étaient pas précisément quittés en bons termes. À l'été 2014, Antonio Conte avait ditau club de sa vie en claquant la porte de la Juventus. Une histoire d'yeux plus gros que le ventre, à entendre le. À l'en croire, ses échecs répétés en Ligue des Champions avec le clubseraient en effet dus en grande partie à l'inadéquation entre les ambitions continentales de sa direction et le portefeuille qu'elle mettait à sa disposition. "", avait alors grincé Conte, avant de filer du Piémont pour prendre la tête de la. Six ans plus tard, la Juventus a muté, s'est starifiée et financiarisée. Mais Antonio Conte est resté le même. À un détail près : leest passé de l'autre coté du miroir, à l'Inter, le club honni desUn Juve-Inter n'est jamais un match tout à fait comme Lire la suite de l'article sur SoFoot.com