Juve : c'est grave docteur ?

Séchée par le Hellas Vérone samedi, la Vieille Dame a concédé sa troisième défaite lors de ses cinq derniers matchs à l'extérieur en Serie A. Pire, elle confirme que les symptômes déjà constatés en début de saison persistent : cette Juventus-là ressemble plus à une addition composite d'individualités qu'à un collectif en béton armé. Inquiétant à huit jours des huitièmes de finale de la Ligue des champions, l'objectif prioritaire des Bianconeri cette saison.



Sarri, c'est triste

Le Hellas fait vaciller la Juve

Parfois, le fond rejoint la forme. Comme ce samedi, à Vérone. Voilà un match où la Juventus, petitement gagnante ces derniers temps en Serie A, n'a que trop peu existé. Il fallait bien le payer un jour et ce qui devait arriver arriva. En face, il y avait une équipe, le Hellas, charpentée tactiquement par son entraîneur, Ivan Juri?, où tout le monde savait quels boulons serrer et quelles cordes tirer pour faire s'effondrer le monumental, mais fragile, édifice turinois. Une frappe enveloppée de Borini, un penalty de Pazzini, et la Vieille Dame a bouffé la poussière. Une fois de plus : logiquement dominée par la Lazio fin décembre, couchée par un Naples pourtant convalescent le 26 janvier, la Juventus n'a plus grand-chose du suzerain népotique qui régnait encore la saison dernière sur l'Italie. L'Inter, son premier prétendant, pourra d'ailleurs la forcer à partager son trône à l'issue de la 23journée, si less'imposent lors du derby milanais ce dimanche.Si la Juve pique du nez depuis la fin 2019, les symptômes de son mal-être semblent pourtant plus anciens. Voilà depuis le début de saison qu'on cherche à coller un style, une identité, une façon de jouer, à un club qui semblait vouloir passer le cap d'un football plus offensif et créatif sous l'égide de Maurizio Sarri. Mais l'ex-napolitain a surtout bidouillé tactiquement, expérimentant un 4-3-1-2 rarement transcendant, avec Bernardeschi, Ramsey, voire Dybala comme meneur de jeu, avant de revenir ces derniers temps à un 4-3-3 plus classique. Mais au-delà des compositions d'équipes, c'est l'animation, rarement virevoltante, quasi vierge de complémentarités et de circuits préférentiels, qui inquiète.Le milieu Lire la suite de l'article sur SoFoot.com