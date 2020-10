Juve-Barça: quand c'est flou, il y a un loup

Auteurs d'un début de championnat mitigé et encore en phase d'expérimentation tactique, la Juventus et le Barça se retrouvent ce mercredi en Italie. Un duel qui voit s'opposer deux formations qui ne sont actuellement plus au sommet de leur art et que les Catalans vont par ailleurs aborder délestés de leur président, Josep Maria Bartomeu, qui aurait démissionné ce mardi.

Pirlo, les failles du système

Andrea Pirlo n'a même pas essayé de s'en cacher : il a fini la rencontre agacé. Tenus en respect par le Hellas Vérone, ses joueurs, d'abord menés au score, ont arraché un terne match nul à Turin, dimanche dernier. Le second de suite en Serie A, après celui que lesavaient concédé face à Crotone, le 17 octobre. Alors, le néoturinois s'est décidé à mordiller les mollets de ses gars dans les médias pour la première fois de la saison :Encore mal accordé, l'orchestre turinois n'avait alors plus beaucoup de temps pour bricoler une partition qui tienne la route : ce mercredi, c'est le Barça qui vient déjà toquer à la porte de l'Allianz Stadium. Un adversaire illustre, qui, comme la Juventus, se cherche encore collectivement et tactiquement.De fait, ce choc-là voit s'affronter deux colosses qui ont temporairement perdu en dimension. Côté, l'échec cuisant de la saison dernière en huitièmes de finale de C1 face à Lyon a secoué les fondations d'un projet initié en 2018, dont Cristiano Ronaldo était l'un des piliers matriciels : le Portugais, positif au coronavirus et absent ce soir, devait être l'arme ultime qui allait permettre à la Juve de remporter une C1 qui lui échappe depuis 1996. Deux ans plus tard, Massimiliano Allegri et Maurizio Sarri ont successivement été évincés du bancet le rendu collectif des prestations piémontaises ressemble encore à une bouillabaisse un peu fade, seulement pimentée par les inspirations sporadiques de ses individualités. Pour casser la routine et dépoussiérer son logiciel tactique, la Vieille Dame a donc fait confiance à Andrea Pirlo, dont le projet, que ce dernier veut structurer Lire la suite de l'article sur SoFoot.com