Justin Kluivert imite son père

Voilà de quoi donner un bon coup de vieux à tout le monde.

Lors de la rencontre opposant Bournemouth à Fulham en ce jour de Boxing Day, Justin Kluivert a inscrit un but (sur un service d’Alex Scott) pour ouvrir le score. Une réalisation spéciale pour lui, ainsi que pour son père Patrick, la légende néerlandaise : 18 ans et 236 jours plus tôt, le paternel inscrivait le dernier but de sa carrière dans l’élite anglaise… Contre les Cottagers , justement.…

QF pour SOFOOT.com