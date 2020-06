Justice pour George Floyd... et les autres

Depuis les images choquantes de la mort de George Floyd, étouffé par le genou d'un officier de police durant son interpellation, les États-Unis sont secoués par une vague de protestations qui ébranle l'ensemble du pays, sommé de regarder en face le fléau des violences policières et du racisme qui les sous-tend. Les sportifs ne sont pas totalement absents de cette prise de parole et de conscience, y compris au sein du soccer, même si leurs voix se révèlent forcément un peu noyées au milieu d'une contestation d'une telle ampleur. Mais cela sera toujours bien plus qu'il n'est possible d'entendre en France pour le même problème.

Le sport n'est pas resté muet. Suite décès d'un énième afro-américain - George Floyd pour le nommer - à la suite d'une interpellation brutale et arbitraire, la jeune championne de tennis Cori Gauff a par exemple posté une cinglante vidéo sur Tik Tok, sa tête recouverte d'une capuche., interroge-t-elle avant d'enchaîner :. Elle rejoignait, avec le langage et les réseaux sociaux de sa génération, le cri de ses aînés, notamment les basketteurs LeBron James ou Magic Johnson. Certes en 2016, le geste de Colin Kaepernick, refusant d'honorer l'hymne états-unien, posant genou à terre, pour protester contre le sort des minorités aux USA et évidemment les violences policières, démontrait que l'athlètepouvait reprendre le flambeau de Tommie Smith et John Carlos, héros gantés de noir des JO de Mexico en 1968. À l'époque, il n'avait pourtant alors reçu que peu de soutiens...