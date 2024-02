Justice: le Sénat vote pour relancer les actions de groupe, mais fixe des conditions

( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

Faciliter les procédures collectives de consommateurs contre certaines entreprises sans banaliser le système des "class actions" à l'américaine: le Sénat a approuvé mardi un texte pour relancer les actions de groupe, rarissimes en France, en restreignant néanmoins le dispositif voté par les députés.

Initiée par les députés Laurence Vichnievsky (MoDem) et Philippe Gosselin (LR) et adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale il y a près d'un an, cette proposition de loi a aussi reçu un soutien unanime à la chambre haute, même si la gauche s'est abstenue en regrettant les "reculs" opérés par la majorité sénatoriale issue de la droite et du centre.

Le texte, transpartisan, vise à revoir le cadre juridique des actions de groupe, qui permettent depuis une loi de 2014 à des consommateurs victimes d'un même préjudice de la part d'un professionnel de se regrouper et d'agir en justice au sein d'associations agréées.

Cette procédure, partiellement inspirée des spectaculaires "class actions" à l'américaine, peine à convaincre depuis sa mise en place: seule une trentaine d'actions de groupe ont ainsi été intentées, contre des opérateurs téléphoniques, banques ou autres groupes automobiles.

Le ministre de la Justice Eric Dupond-Moretti a reconnu mardi le "bilan décevant" du dispositif. D'où la "nécessité", selon lui, "de lever les obstacles" pour les rendre "plus accessibles et plus efficaces".

Le texte proposait ainsi initialement d'universaliser les différents régimes d'actions de groupe et d'élargir considérablement le nombre d'associations ou organisations autorisées à engager ce genre de poursuites.

Mais le Sénat a nettement atténué cet élargissement en ajoutant des dérogations pour les actions relatives à la santé et au droit du travail. Quant aux associations demandeuses, elles devront obtenir un agrément spécifique sous conditions, bien loin du dispositif flexible de l'Assemblée, qui permettait à 50 personnes physiques de constituer une association "ad hoc" pour engager une action.

"Notre dispositif me semble largement préférable à une simple attestation sur l'honneur qui n'a que le poids de l'encre utilisée pour la rédiger", a défendu le rapporteur Les Républicains Christophe-André Frassa, assurant vouloir "garantir l'équilibre" entre "droits des justiciables" et "sécurité juridique" des entreprises.

Dans le même esprit, le Sénat s'est opposé à la création d'une amende civile à portée dissuasive pour les entreprises commettant délibérément des fautes "en vue d'obtenir un gain ou une économie indu".

"Un pas en avant, trois pas en arrière", s'est désolé le sénateur communiste Eric Bocquet, pour qui la majorité sénatoriale "souhaite protéger davantage les entreprises que leurs victimes".

Sénateurs et députés devront désormais s'accorder sur un texte de compromis en commission mixte paritaire (CMP), préalable à une adoption définitive de cette proposition de loi.