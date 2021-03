Justice : Eric Dupond-Moretti tacle François Hollande, qui "ne devrait pas s'exprimer ainsi"

"Charité bien ordonnée commence par soi même", a lancé le garde des Sceaux en allusion aux critiques formulées par l'ancien président de la République.

Eric Dupond-Moretti, le 1er mars 2021, à Paris ( AFP / BERTRAND GUAY )

Accusé par François Hollande de ne pas avoir défendu l'institution judiciaire après la condamnation commentée de Nicolas Sarkozy, le ministre de la Justice Eric Dupond-Moretti a répliqué à l'ancien chef de l'Etat, à l'antenne d'Europe 1, mardi 9 mars.

"J'entends les leçons"

"Je pense qu'un ancien président ne devrait pas s'exprimer ainsi", a estimé le garde des Sceaux sur Europe 1 , dans une allusion à l'ouvrage qui avait marqué la fin du quinquennat de l'ancien chef de l'Etat socialiste ("Un président ne devrait pas dire ça").

"Je vous rappelle qu'il a écrit ceci : 'la magistrature ? une institution de lâcheté, c'est quand même ça tous ces procureurs, tous ces hauts magistrats, on se planque, on joue les vertueux, on n'aime pas le politique' dans un ouvrage désormais célèbre".

"J'entends les leçons de l'ancien président de la République mais je dis que charité bien ordonnée commence souvent par soi même", a ajouté Eric Dupond-Moretti.

François Hollande avait dénoncé samedi, dans un entretien au Parisien, les "attaques répétées contre la justice" après la condamnation à de la prison ferme de Nicolas Sarkozy et avait déploré que le ministre de la Justice n'ait pas défendu "immédiatement l'institution judiciaire". "Plus que les paroles, ce sont les silences qui sont lourds de sens", avait-il souligné. "Dans une démocratie, on peut commenter une décision de justice mais pas disqualifier l'autorité judiciaire".

"Je veux croire que le président Macron, garant de son indépendance, rappellera ces principes. En tout cas, moi je le fais", avait-il ajouté.