Jusqu'à 400.000 spectateurs attendus en Floride pour le décollage vers la Lune

Des touristes attendent le lancement de la nouvelle fusée de la Nasa pour la Lune, finalement reporté, lundi 29 août à Cocoa Beach, en Floride ( AFP / Marco BELLO )

Les touristes avides d'espace se rassemblaient en masse en Floride dans l'espoir d'assister à un spectacle inédit samedi: le décollage de la nouvelle fusée de la Nasa vers la Lune, qui pourrait attirer jusqu'à 400.000 personnes, selon les autorités locales.

Le premier lancement de la fusée SLS, pour la mission Artémis 1, promet d'être spectaculaire, car il s'agit de la plus puissante fusée jamais construite par l'agence spatiale américaine.

Le centre spatial Kennedy, d'où elle sera tirée, est fermé au public, mais les spectateurs pourront la voir monter dans le ciel et entendre son grondement depuis les plages environnantes notamment.

"Je me rappelle certains des alunissages quand j'étais tout petit" durant le programme Apollo, a confié à l'AFP Alberto Tirado, interrogé à Cocoa Beach la veille de la date prévue de décollage.

Lundi, une première tentative de lancement avait été annulée au dernier moment à cause de problèmes techniques. Les autorités locales s'attendaient alors à 100.000 à 200.000 visiteurs.

Le nombre total de touristes s'étant effectivement déplacés doit encore être confirmé, mais il pourrait quoiqu'il en soit "doubler" ce week-end, a dit vendredi à l'AFP Don Walker, responsable au comté de Brevard.

"Nous estimons la foule pour le lancement à un nombre entre 200.000 et 400.000 personnes", a-t-il déclaré.

A titre de comparaison, le premier lancement habité de SpaceX en 2020 avait attiré 220.000 personnes (en pleine pandémie).

Le fait que le lancement soit désormais attendu non plus en semaine mais un week-end --qui plus est un week-end prolongé d'un jour férié lundi--, ainsi que son caractère historique, contribuent au succès de fréquentation attendu, a expliqué à l'AFP Meagan Happel, de l'office de tourisme de la côte spatiale de Floride.

Les visiteurs sont invités à prendre la route tôt afin d'éviter les embouteillages, attendus comme lundi à partir de "trois ou quatre heures" avant le décollage, prévu à 14H17 (18H17 GMT), a-t-elle précisé.

Les hôtels sur la côte affichent complets depuis plusieurs semaines, et les places de parkings près des meilleurs points de vue seront limitées.

La mission Artémis 1 est un vol test sans astronaute à bord. La capsule Orion, propulsée par la fusée, passera environ six semaines dans l'espace, en s'aventurant jusqu'à 64.000 km derrière la Lune, soit plus loin que tout autre vaisseau habitable jusqu'ici.