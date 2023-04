Jusqu’à 20% de hausse sur le prix des abonnements en Premier League

Une nouvelle qui ravira Matty Cash.

Onze clubs de Premier League ont déjà annoncé leurs tarifs d’abonnements pour la saison 2023-2034. Parmi eux, neuf ont décidé d’augmenter le prix de leurs billets. Le gel des prix, qui était pourtant devenu une habitude pour beaucoup de clubs d’Outre-Manche, ne serait respecté que par Brentford et Tottenham selon le Times . Dans le même temps, Liverpool et Manchester United qui n’avait plus présenté d’augmentation des tarifs depuis respectivement neuf et onze saisons, affiche une hausse de 2% pour les Reds et 5% pour Red Devils . Si cela reste inférieur à l’inflation qui touche le Royaume-Uni depuis plusieurs mois maintenant (environ 10,4%), d’autres clubs, plus petits, se sont calés à cette dernière. Ainsi Nottingham Forest présenterait une augmentation de près de 20%, Everton 10,8% et Brighton 9,7%. Un certain nombre de groupes de supporters aurait d’ailleurs fait part de leurs préoccupations concernant cette tendance. Le Times rapporte ainsi que, Spirit of Shankly, l’association des supporters de Liverpool, a qualifié la hausse de 2 % de « cruelle, injuste, déraisonnable et inéquitable » . Le Fulham Supporters’ Trust a décrit la décision du club d’augmenter les prix comme une décision qui causerait « de la détresse et de l’anxiété » pour les supporters.…

MH pour SOFOOT.com